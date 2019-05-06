В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-06T10:22:35+03:00

Мальчика тут же увезли в больницу на скорой помощи, но спасти его не удалось. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мать оставила сына без присмотра в кроватке у окна

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в Магнитогорске, в доме по улице Вокзальная, утром 5 мая. Годовалый малыш был дома с мамой. Та положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. В это время кроха залез на подоконник и выпал.

Ребенка с тяжелейшими травмами увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Сейчас в случившемся разбирается прокуратура.

— Проводится проверка об исполнении родителями закона об охране жизни и здоровья ребенка, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Как пишут местные СМИ, в семье воспитываются еще трое детей. Они сейчас в социально-реабилитационном центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU