В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
Трагедия произошла в Магнитогорске, в доме по улице Вокзальная, утром 5 мая. Годовалый малыш был дома с мамой. Та положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. В это время кроха залез на подоконник и выпал.
Ребенка с тяжелейшими травмами увезли в больницу, но спасти его не удалось.
Сейчас в случившемся разбирается прокуратура.
— Проводится проверка об исполнении родителями закона об охране жизни и здоровья ребенка, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Как пишут местные СМИ, в семье воспитываются еще трое детей. Они сейчас в социально-реабилитационном центре.
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ИСТОЧНИК KP.RU