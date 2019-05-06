2019-05-06T10:22:35+03:00
Происшествия

В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа

Мать оставила сына без присмотра в кроватке у окна
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Мальчика тут же увезли в больницу на скорой помощи, но спасти его не удалось.Мальчика тут же увезли в больницу на скорой помощи, но спасти его не удалось.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Магнитогорске, в доме по улице Вокзальная, утром 5 мая. Годовалый малыш был дома с мамой. Та положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. В это время кроха залез на подоконник и выпал.

Ребенка с тяжелейшими травмами увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Сейчас в случившемся разбирается прокуратура.

— Проводится проверка об исполнении родителями закона об охране жизни и здоровья ребенка, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Как пишут местные СМИ, в семье воспитываются еще трое детей. Они сейчас в социально-реабилитационном центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор