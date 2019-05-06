2019-05-06T11:36:43+03:00
Общество

Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области

Президент России подписал Указ о награждении и.о. заместителя губернатора Вадима Евдокимова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Ольга АНТОНОВА
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Менее всего Вадим Евдокимов похож на стереотипный образ чиновника.Менее всего Вадим Евдокимов похож на стереотипный образ чиновника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Менее всего Вадим Евдокимов подходит под стереотипный образ чиновника. Выпускник института культуры, в прошлом — известный радиожурналист. Благодаря его личному участию на самом высоком уровне в Челябинске проходят, например, чемпионаты России, Европы, мира — от дзюдо и фигурного катания до ватерполо и танцев. Евдокимов — прекрасный организатор, что не отменяет его личного контроля каждого этапа подготовки. Потому именитые гости мероприятий, участвовавшие в десятках спортивных турниров, всегда восхищенно цокают языками: «Челябинск взял самую высокую планку в организации и проведении! Тягаться с вами будет тяжело».

«Комсомолка» от всей души поздравляет Вадима Евдокимова с заслуженной наградой!

КСТАТИ

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются за: конкретные и полезные для страны дела в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в науке и образовании, здравоохранении и культуре. Награда находит героев за большой вклад в дело защиты Отечества и др.

Медаль имеет I и II степень. Высшая — I степень. Награждение медалью производится последовательно: медалью II степени, далее — I степени. Медаль I степени, при новых заслугах, дает право на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Медаль изготовлена из серебра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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