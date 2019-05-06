2019-05-06T12:22:57+03:00
Общество

Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу

Молодой чернобурке собака оторвала лапу
Ольга АНТОНОВА
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Зооприют «Спаси меня» челябинского ветврача Карена Даллакяна — самое милосердное заведение на Южном Урале. Здесь живут не просто звери — калеки. Трехлапый самец пумы, слепой енот, лебеди с перебитыми крыльями, увечные лисы, слишком доверчивый косуленок Гришка — всего 46 душ!

Недавно в зооприюте появилась молодая чернобурая лисица. С оторванной лапой животное доставили из передвижного цирка.

— Лиса пыталась сделать подкоп в вольере. В это время поблизости находилась собака, которая и отгрызла ей лапу, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Карен Даллакян. — В передвижных зверинцах обитатели содержатся в неудобных вольерах, потому паникуют, пытаются убежать.

Ампутация прошла удачно. Лиса поправляется, с аппетитом ест.

Кстати, во вторник, 7 мая, в заказник Каслинского района Даллакян и сотрудники регионального минэкологии выпускают рысь, двух енотовидных собак и сову-неясыть. Животные здоровы и могут сами добывать себе пропитание.

А еще два лебедя из зооприюта переселятся на подворье храма в Копейске.

— Рядом с храмом есть замечательный пруд. Все лето птицы проведут там, а с холодами вернутся в наш птичник. Чтобы весной опять переселиться на водоем, — пояснил Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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