Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-06T13:15:17+03:00

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Челябинский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Бабенко, который обманом лишил жилья 30 семей и положил в свой карман более 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Больше двух лет Бабенко обманывал жителей Южного Урала. Он давал объявления в прессу о том, что дает людям в долг под залог их имущества. Но вместо договора займа заставлял заемщиков подписывать договоры дарения или продажи жилья и становился собственником. Потом Бабенко под надуманными предлогами отказывался от возврата займа и через суд выселял потерпевших, — говорят в прокуратуре.

В 2015 году Советский районный суд приговорил мошенника к семи годам и 11 месяцам лишения свободы. А недавно преступник попросил об условно-досрочном освобождении. Против этого выступил прокурор. Челябинский областной суд встал на сторону надзорного ведомства и не позволил Бабенко выйти на свободу досрочно.

— Из представленных суду материалов не видно, что осужденный исправился. Только 14 потерпевших семей восстановили свои права на жилье, но не с помощью осужденного, а после самостоятельного обращения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU