2019-05-06T13:35:52+03:00
Экономика

Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов

В Челябинске пройдет финансовый форум
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15 и 16 мая в Челябинске пройдет II финансовый форум «Финансовая грамотность — первый шаг к успеху». Форум организован Финансовым университетом при Правительстве РФ Уральский филиал и Центром Международной Торговли при поддержке министерства финансов, министерства образования и науки Челябинской области и администрации города Челябинска.

15 мая пройдет пленарная конференция «Актуальные вопросы реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы на региональном уровне». Также состоятся семинары, организованные для предпринимателей, учителей, пенсионеров, школьников.

Большой блок будет посвящен цифровой экономике, где затронут темы современных технологий цифровизации для повышения уровня жизни, функционировани умного города, цифровой трансформации.

Форум поможет узнать, как не совершать ошибки в денежной сфере. А как быть, если ошибки уже совершены? Хотите знать, как списать долги? Приходите на круглый стол «Развитие института банкротства физических лиц как индикатор современной финансовой культуры».

15-16 мая, Центр Международной Торговли Челябинск (пр. Ленина, 35);

Телефон оргкомитета: 8 (351) 239-46-37 (Евгения Ковалева);

Участие бесплатное.

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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