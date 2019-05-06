В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-06T14:11:22+03:00

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Экс-главный врач магнитогорской больницы Артем Черепанов трижды не явился в суд, где рассматривается его уголовное дело. По данным пресс-службы Ленинского районного суда обвиняемый не отвечает на звонки и отсутствует по месту прописки. Служители Фемиды полагают, что он скрывается от правосудия.

— Подсудимый с начала марта этого года находился под подпиской о невыезде. Сегодня, 6 мая состоялось уже третье заседание, на котором он так и не появился. В итоге было принято решение объявить его в розыск, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, бывшего главврача и депутата магнитогорского горсобрания Артема Черепанова обвиняют в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. По данным следствия он похитил денежные средства, принадлежащие медицинскому учреждению и администрации Магнитогорска, на общую сумму около 35 млн рублей.

Черепанова задержали в октябре 2017 года при получении взятки в собственном кабинете. Почти год он находился СИЗО, откуда обратился к жителям города с письменной просьбой помочь его семье выплатить ипотечный кредит.

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ИСТОЧНИК KP.RU