Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-06T16:27:32+03:00

Одна из пострадавших сейчас в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Инцидент произошел в Тракторозаводском районе вечером 5 мая. На повороте в маршрутке №23 открылась дверь. Час пик, машина переполнена. 23-летняя девушка и трехлетняя девочка не удержались за поручни, и выпали прямо на ходу.

— Девушка получила травмы, ее положили в больницу. Девочка серьезно не пострадала, медики назначили ей лечение на дому, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Сейчас полицейские проводят административное расследование, устанавливают все обстоятельства происшествия. Водителю внесли постановление за то, что он управлял неисправной маршруткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU