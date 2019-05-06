Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
Инцидент произошел в Тракторозаводском районе вечером 5 мая. На повороте в маршрутке №23 открылась дверь. Час пик, машина переполнена. 23-летняя девушка и трехлетняя девочка не удержались за поручни, и выпали прямо на ходу.
— Девушка получила травмы, ее положили в больницу. Девочка серьезно не пострадала, медики назначили ей лечение на дому, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Сейчас полицейские проводят административное расследование, устанавливают все обстоятельства происшествия. Водителю внесли постановление за то, что он управлял неисправной маршруткой.
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ИСТОЧНИК KP.RU