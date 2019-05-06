Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-06T17:26:26+03:00

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Житель Нязепетровска, подозреваемый в убийстве пяти человек, будет под арестом пока идет следствие. Так сегодня, 6 мая, решил суд. 33-летний Евгений проведет в СИЗО как минимум два месяца. Как рассказали в пресс-службе райсуда, свою вину он не признает.

Подозреваемого задержали 4 мая — в тот день, когда в доме обнаружили убитых взрослых и четырехлетнего мальчика. Всех зарезали ножом. Сначала силовики подозревали в убийстве бывшего мужа одной из погибших. Но у него алиби — он был в другом городе. Тогда подозрения пали на Евгения. Он нередко заходил к хозяевам дома, где произошла резня.

— Следователи проделали значительный объем работы: осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, судебные генетические экспертизы, дактилоскопическую судебную экспертизу. Допросили более 30 свидетелей и т.д. Объем выполненных действий позволил сделать вывод о причастности подозреваемого к преступлению, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, во время массовой резни выжил семимесячный младенец. Он был в коляске. Нападавший либо не заметил его, либо пожалел. Сейчас решается судьба малыша. Изначально планировалось, что его возьмет на воспитание бабушка. Но она уже присматривает за старшей дочкой погибшей. Органы опеки оценят, сможет ли пенсионерка воспитывать двух внуков одна.

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ИСТОЧНИК KP.RU