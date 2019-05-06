2019-05-06T17:26:26+03:00
Происшествия

Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО

Свою вину он не признает
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Обвиняемый проведет в СИЗО два месяца.Обвиняемый проведет в СИЗО два месяца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Житель Нязепетровска, подозреваемый в убийстве пяти человек, будет под арестом пока идет следствие. Так сегодня, 6 мая, решил суд. 33-летний Евгений проведет в СИЗО как минимум два месяца. Как рассказали в пресс-службе райсуда, свою вину он не признает.

Подозреваемого задержали 4 мая — в тот день, когда в доме обнаружили убитых взрослых и четырехлетнего мальчика. Всех зарезали ножом. Сначала силовики подозревали в убийстве бывшего мужа одной из погибших. Но у него алиби — он был в другом городе. Тогда подозрения пали на Евгения. Он нередко заходил к хозяевам дома, где произошла резня.

— Следователи проделали значительный объем работы: осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, судебные генетические экспертизы, дактилоскопическую судебную экспертизу. Допросили более 30 свидетелей и т.д. Объем выполненных действий позволил сделать вывод о причастности подозреваемого к преступлению, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, во время массовой резни выжил семимесячный младенец. Он был в коляске. Нападавший либо не заметил его, либо пожалел. Сейчас решается судьба малыша. Изначально планировалось, что его возьмет на воспитание бабушка. Но она уже присматривает за старшей дочкой погибшей. Органы опеки оценят, сможет ли пенсионерка воспитывать двух внуков одна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области
Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке
В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор