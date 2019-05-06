2019-05-06T17:57:48+03:00
Происшествия

СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области

Родители оставили ребенка без присмотра
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В больнице Магнитогорска скончался годовалый мальчик. Он выпал с третьего этажа в одном из домов Ленинского района. За крохой не углядела мать. Положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. Малыш залез на подоконник и выпал. Трагедия произошла днем 5 мая.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

По словам знакомых, мальчик воспитывался в многодетной семье. Мать характеризуют положительно. Но считают, что несчастный случай произошел по ее вине.

— Старший школьник, двое в садик ходят, а самый маленький 1,2 года погиб. В тот день родители сидели отмечали, а дети были сами по себе. Это их вина, смотреть надо было за детьми, — написала в соцсетях местная жительница Наталья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО
Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке
В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор