СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-06T17:57:48+03:00

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В больнице Магнитогорска скончался годовалый мальчик. Он выпал с третьего этажа в одном из домов Ленинского района. За крохой не углядела мать. Положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. Малыш залез на подоконник и выпал. Трагедия произошла днем 5 мая.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

По словам знакомых, мальчик воспитывался в многодетной семье. Мать характеризуют положительно. Но считают, что несчастный случай произошел по ее вине.

— Старший школьник, двое в садик ходят, а самый маленький 1,2 года погиб. В тот день родители сидели отмечали, а дети были сами по себе. Это их вина, смотреть надо было за детьми, — написала в соцсетях местная жительница Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU