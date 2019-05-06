СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области
В больнице Магнитогорска скончался годовалый мальчик. Он выпал с третьего этажа в одном из домов Ленинского района. За крохой не углядела мать. Положила его в кроватку у открытого окна, а сама вышла из комнаты на несколько минут. Малыш залез на подоконник и выпал. Трагедия произошла днем 5 мая.
— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
По словам знакомых, мальчик воспитывался в многодетной семье. Мать характеризуют положительно. Но считают, что несчастный случай произошел по ее вине.
— Старший школьник, двое в садик ходят, а самый маленький 1,2 года погиб. В тот день родители сидели отмечали, а дети были сами по себе. Это их вина, смотреть надо было за детьми, — написала в соцсетях местная жительница Наталья.
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ИСТОЧНИК KP.RU