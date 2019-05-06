2019-05-06T20:11:36+03:00
Общество

В Челябинской области восстанавливают деревянный храм после пожара

Южноуральцев просят финансово помочь в этом деле
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Работа предстоит большая. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.Работа предстоит большая. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.
Изменить размер текста:

В храме Спиридона Тримифунтского, что находится в поселке Межевой Саткинского района, начался ремонт. 29 апреля здесь произошел серьезный пожар, в котором пострадали школьники. Они были на экскурсии, когда из-за короткого замыкания проводки вспыхнул огонь. Ребята не получили ожогов, но надышались дымом. Сейчас с ними все в порядке. А храм восстанавливают прихожане.

— Ведется расчистка стен, убран мусор, разобраны сгоревшие колокольня и кровля. Руководители предприятий и организаций района оказывают необходимую помощь. Пожертвования начали поступать от неравнодушных людей, проживающих в разных концах страны. Предстоит большая работа, многие иконы и утварь придется приобретать заново, — рассказали в Златоустовской епархии.

Храм серьезно пострадал внутри. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

Храм серьезно пострадал внутри. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

На время ремонта богослужения будут проходить в помещении приходской трапезной. Священнослужители просят неравнодушных южноуральцев помочь в восстановлении храма. Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте епархии.

Деньги на восстановление храма присылают со всей России. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

Деньги на восстановление храма присылают со всей России. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

5 мая Епископ Викентий совершил литургию на пострадавшем от пожара приходе. Верующие помолились о скорейшем исцелении детей. Также в церковь доставили несколько святынь из Серафимовского кафедрального собора Златоуста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горздраве Челябинска прокомментировали инцидент со «скорой», которая четыре часа ехала до больного
СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области
Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО
Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу
Путин наградил самого креативного чиновника Челябинской области
Выжившего в Нязепетровске во время массовой резни младенца не отдают бабушке
В Челябинской области младенец разбился насмерть, выпав с третьего этажа
В Челябинской области ограничат движение машин
Центральное почтовое отделение Челябинска переезжает на новый адрес
Будут штрафовать за костры и шашлыки: в Челябинской области усилили контроль за пожарной безопасностью в лесах
Следователи проводят проверку после смерти девушки под колесами поезда в Челябинской области
В Челябинской области из детского дома пропал подросток
В Челябинской области потерялась чернобурая лиса, спасенная со шкуродельни
Пенсионера из Челябинска, расчленившего соседку, арестовали
Жители Челябинской области отравились шашлыками на майских праздниках
Квадрокоптер сбил женщину в Челябинской области
Предприниматель обклеил рекламой памятники на кладбище в Челябинской области
В Миассе подростки кидали в прохожих бутылки с балкона
В Курганской области заведены уголовные дела из-за пожаров
В Челябинске рецепты выписывают на бланках Минздрава СССР
«Украли день долгожданного отпуска». Магнитогорцы возмущены задержкой авиарейса в Турцию
Челябинцам заплатят денег за минометы и карабины
Две тысячи челябинцев вышли на старт легкоатлетической эстафеты-2019
В Челябинске выпустят уникальный боевой трактор