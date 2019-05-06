В Челябинской области восстанавливают деревянный храм после пожара

СЕГОДНЯ 20:11 2019-05-06T20:11:36+03:00

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В храме Спиридона Тримифунтского, что находится в поселке Межевой Саткинского района, начался ремонт. 29 апреля здесь произошел серьезный пожар, в котором пострадали школьники. Они были на экскурсии, когда из-за короткого замыкания проводки вспыхнул огонь. Ребята не получили ожогов, но надышались дымом. Сейчас с ними все в порядке. А храм восстанавливают прихожане.

— Ведется расчистка стен, убран мусор, разобраны сгоревшие колокольня и кровля. Руководители предприятий и организаций района оказывают необходимую помощь. Пожертвования начали поступать от неравнодушных людей, проживающих в разных концах страны. Предстоит большая работа, многие иконы и утварь придется приобретать заново, — рассказали в Златоустовской епархии.

Храм серьезно пострадал внутри. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

На время ремонта богослужения будут проходить в помещении приходской трапезной. Священнослужители просят неравнодушных южноуральцев помочь в восстановлении храма. Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте епархии.

Деньги на восстановление храма присылают со всей России. Фото: пресс-служба Златоустовской епархии.

5 мая Епископ Викентий совершил литургию на пострадавшем от пожара приходе. Верующие помолились о скорейшем исцелении детей. Также в церковь доставили несколько святынь из Серафимовского кафедрального собора Златоуста.

ИСТОЧНИК KP.RU