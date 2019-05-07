2019-05-07T04:42:58+03:00
Общество

У школьников Челябинска появилось новое развлечение: преследовать учителя

Педагоги жалуются, что дети следят за ними и снимают на телефон
Ирина КАРЕЛИНА
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Дети развлекаются, ходя за учителям по пятам и снимая на мобильный.Дети развлекаются, ходя за учителям по пятам и снимая на мобильный.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Учитель младших классов одной из челябинских школ Тамара Федоровна (имя изменено) уверяет, что за ней следят. И это не шпионские игры или разбушевавшаяся мания. В качестве доказательства она предъявила на родительском собрании видеозапись с телефона одного из своих учеников.

На видео Тамара Федоровна выходит из подъезда и направляется в магазин. Папарацци следуют за ней, хихикая за кадром детскими голосами. А вот учительница на остановке садится в транспорт.

— Мы хотели зайти за ней в трамвай и сказать, что мы ее дети, — признались родителям третьеклассники.

Представьте смущение женщины, у которой потребовали бы оплатить проезд за пятерых ребят. Дети же воспринимают это как игру и шутку.

О ситуации рассказал сотрудник «Комсомолки». Как оказалось, такое происходит не только в школе, где учится его ребенок.

— Сейчас у каждого ребенка с первого класса есть телефон с камерой. Для многих из них это игрушка. Еще мода такая: снимать все подряд и выкладывать в Интернет. Вот они и снимают нас, учителей. А что мы можем сделать? Отбирать телефон не имеем права. Тоже достаю телефон и начинаю снимать их в ответ. Говорю, что покажу родителям, как они ведут себя на уроках, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» учитель математики Анна Соколова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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