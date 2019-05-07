2019-05-07T04:43:46+03:00
Общество

Водитель мусоровоза наказал нарушителя парковки в Челябинске

Соседи решили, что поделом, и выложили фото в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Наказание для нарушителя парковки. Фото: Ксения Подольская.Наказание для нарушителя парковки. Фото: Ксения Подольская.
Изменить размер текста:

На майских выходных жители одного из домов на ул. Александра Шмакова увидели автомобиль, зажатый мусорными контейнерами. Фото выложили в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

— Машина мешала вывозу мусора. Мусоровоз не смог подъехать ближе, и работникам пришлось тащить полные баки дальше обычного. Вот они и оставили баки возле машины в качестве мести, — пояснил местный житель Александр Мельник.

Позже очевидцы сообщили, что владелец данного автомобиля перепарковался. Правда, не прошло и часа, как на его место встали два других.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Как спасаются жители Челябинска в сезон отключения горячей воды

Как спасаются жители Челябинска в сезон отключения горячей воды

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две женщины и двухлетний ребенок погибли на пожаре в Челябинской области
В Магнитогорске маршрутка протащила по асфальту сбитую на «зебре» пенсионерку
У школьников Челябинска появилось новое развлечение: преследовать учителя
В Челябинской области восстанавливают деревянный храм после пожара
В горздраве Челябинска прокомментировали инцидент со «скорой», которая четыре часа ехала до больного
СК начал проверку после смерти младенца, выпавшего из окна в Челябинской области
Южноуральца, обвиняемого в массовой резне в Нязепетровске, отправили в СИЗО
Девушка с трехлетним ребенком выпали на ходу из маршрутки в Челябинске
В Магнитогорске от силовиков сбежал обвиняемый во взятках бывший главврач горбольницы
Челябинским бизнесменам, учителям, школьникам и пенсионерам бесплатно расскажут, как избежать долгов
Мошенник, оставивший без жилья 30 семей, хотел выйти из тюрьмы досрочно
Челябинский ветврач Карен Даллакян спас от гибели экзотическую лисицу