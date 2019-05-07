Водитель мусоровоза наказал нарушителя парковки в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:43 2019-05-07T04:43:46+03:00

Соседи решили, что поделом, и выложили фото в соцсети

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На майских выходных жители одного из домов на ул. Александра Шмакова увидели автомобиль, зажатый мусорными контейнерами. Фото выложили в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

— Машина мешала вывозу мусора. Мусоровоз не смог подъехать ближе, и работникам пришлось тащить полные баки дальше обычного. Вот они и оставили баки возле машины в качестве мести, — пояснил местный житель Александр Мельник.

Позже очевидцы сообщили, что владелец данного автомобиля перепарковался. Правда, не прошло и часа, как на его место встали два других.

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