В Магнитогорске маршрутка протащила по асфальту сбитую на «зебре» пенсионерку

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-07T06:22:48+03:00

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ДТП произошло утром 6 мая на улице Маяковского. Пожилая женщина попала под колеса маршрутки, когда переходила дорогу по «зебре». По словам очевидцев, после удара водитель не остановился, а еще несколько метров протащил пенсионерку по асфальту.

— 27 летний водитель маршрутной ГАЗели совершил наезд на женщину по предварительным данным, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она была доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами, — сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Полиция не может установить личность пострадавшей. На вид бабушке 70-80 лет, была одета в плащ темного цвета, платок темного цвета, в руках сумка темного цвета.

Если у кого-то есть информация о личности пострадавшей, необходимо сообщить в ГИБДД УМВД России по Магнитогорску по телефонам: (3519) 20-90-14 или 8-963-094-13-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU