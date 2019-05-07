2019-05-07T07:36:52+03:00
Происшествия

Две женщины и двухлетний ребенок погибли на пожаре в Челябинской области

В объятом пламенем доме рухнула крыша
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Трагедия произошла вечером 6 мая. В деревне Кузнецово Еткульского района загорелся деревянный жилой дом. Соседи вызвали пожарных.

К их прибытию на улицу смог выбраться только хозяин. Он рассказал, что в доме находятся родственники, приехавшие из Еманжелинска на поминки. Когда огнеборцы вошли в горящее помещение, то обнаружили там тело двухлетнего мальчика. Позже нашли тела двух женщин — 61 и 36 лет.

Пожарные тушили огонь, рискуя жизнью. Объятому пламенем дому, угрожало обрушение кровли, что и произошло через некоторое время.

— Для ликвидации последствий пожара были задействованы 23 человека и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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