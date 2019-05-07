Две женщины и двухлетний ребенок погибли на пожаре в Челябинской области
Трагедия произошла вечером 6 мая. В деревне Кузнецово Еткульского района загорелся деревянный жилой дом. Соседи вызвали пожарных.
К их прибытию на улицу смог выбраться только хозяин. Он рассказал, что в доме находятся родственники, приехавшие из Еманжелинска на поминки. Когда огнеборцы вошли в горящее помещение, то обнаружили там тело двухлетнего мальчика. Позже нашли тела двух женщин — 61 и 36 лет.
Пожарные тушили огонь, рискуя жизнью. Объятому пламенем дому, угрожало обрушение кровли, что и произошло через некоторое время.
— Для ликвидации последствий пожара были задействованы 23 человека и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU