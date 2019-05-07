Центр Челябинска перекроют из-за репетиции парада Победы 7 мая
Генеральная репетиция парада Победы состоится сегодня, 7 мая, в 19 часов. По главной площади города пройдет техника, а военные организуют пробное торжественное построение.
Движение автомобилей в центре Челябинска перекроют уже в 18 часов.
Где перекроют движение:
— по ул. Елькина на участке от ул. Тимирязева до Воровского;
— по ул. Воровского на участке от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;
— по ул. Тимирязева на участке от ул. Цвиллинга до Елькина;
— по ул. Пушкина на участке от пр. Ленина до улицы Тимирязева;
— по пр. Ленина на участке от ул. Красной до ул. Свободы.
— Общественный транспорт также будет работать в особом режиме. С 17:00 до 21:30 движение либо перекроют, либо ограничат, — сообщили в администрации Челябинска.
Напомним, 9 мая на период проведения парада Победы и шествия Бессмертного полка закроют движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Свободы.
ГИБДД Челябинска просит не парковать автомобили на этом участке. В противном случае машина может оказаться на штрафстоянке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU