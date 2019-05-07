Центр Челябинска перекроют из-за репетиции парада Победы 7 мая

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-07T09:28:58+03:00

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Генеральная репетиция парада Победы состоится сегодня, 7 мая, в 19 часов. По главной площади города пройдет техника, а военные организуют пробное торжественное построение.

Движение автомобилей в центре Челябинска перекроют уже в 18 часов.

Где перекроют движение:

— по ул. Елькина на участке от ул. Тимирязева до Воровского;

— по ул. Воровского на участке от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;

— по ул. Тимирязева на участке от ул. Цвиллинга до Елькина;

— по ул. Пушкина на участке от пр. Ленина до улицы Тимирязева;

— по пр. Ленина на участке от ул. Красной до ул. Свободы.

— Общественный транспорт также будет работать в особом режиме. С 17:00 до 21:30 движение либо перекроют, либо ограничат, — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, 9 мая на период проведения парада Победы и шествия Бессмертного полка закроют движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Свободы.

ГИБДД Челябинска просит не парковать автомобили на этом участке. В противном случае машина может оказаться на штрафстоянке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU