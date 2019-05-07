2019-05-07T10:23:05+03:00
Общество

В Челябинске 140 пар станцуют Вальс Победы

Участники исполнят танец, который их дедушки и бабушки танцевали в победном мае 45-го
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Вальс Победы-2019"Фото: vk.com "Вальс Победы-2019"
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Танцевальный флешмоб к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится сегодня, 7 мая. На площади перед главным корпусом ЮУрГУ соберутся студенты и семейные пары, отметившие полувековой юбилей. Всего около 300 человек. Победный вальс зазвучит в 13 часов 15 минут. Парни в военной форме и красавицы-девушки в ситцевых платьях вернут ветеранов в май 45-го.

Участники праздничной акции репетировали танец несколько недель.

— Вальс Победы любим и ожидаем, не только у студентов и сотрудников ЮУрГУ, но и у жителей города. Они приходят и приезжают из разных районов области, чтобы увидеть танец благодарности, посвященный тем, кто добыл для нас Победу, — пишут на своей страничке организаторы флешмоба.

Памятная акция «Вальс Победы» проходит в Челябинске уже в пятый раз. Впервые ее организовали в 2015 году к 70-летию Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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