2019-05-07T11:35:47+03:00
Общество

Вход свободный: хаски-центр «Аквилон» приглашает южноуральцев на майские праздники

В программе — фотосессии с пушистыми обитателями и полевая кухня
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9 и 10 мая Хаски-центр «Аквилон» приглашает южноуральцев на семейную праздничную программу, посвященную героизму ветеранов Великой Отечественной войны. Вход на территорию и участие в программе бесплатные.

— 9 мая все мы празднуем годовщину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Радость и горькие слезы — память, как встала страна огромная на смертный бой, как повзрослели вмиг мальчишки и девчонки. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем сильнее значение Великой Победы. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы своих родных, близких и друзей. Именно поэтому в этот весенний день хочется быть ближе друг к другу. Вы сможете принять участие в военно-патриотической игре «Юный защитник отечества», конкурсах Патриотической песни и Военной поэзии. Никого не оставит равнодушным сценическая программа «Фронтовые письма», — говорят организаторы праздничной программы.

В эти дни взрослых и детей ждут:

— посещение питомника с хаски и самоедскими лайками,

— бесплатный фронтовой обед из полевой кухни,

— подготовлены увлекательные конкурсы,

— веселые игры, командные эстафеты,

— познавательные мастер-классы

— концерт от ансамбля народной песни « Саргазиночка».

Расписание праздничной программе можно узнать на сайте Хаски-центра «Аквилон». Узнать дополнительную информацию и забронировать участие можно по телефону: (351) 225-22-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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