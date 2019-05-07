Эффективная работа ПАО «Челябинвестбанк» в 2018 году позволила выплатить дивиденды и направить значительную часть прибыли на развитие

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-07T11:41:05+03:00

На общем годовом собрании акционеров ПАО «Челябинвестбанк» были подведены итоги работы за 2018 год и принято решение о выплате дивидендов

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В 2018 году Челябинвестбанк сохранил стабильность и положительную динамику по основным направлениям деятельности. Собственные средства на 1 января 2019 г. составили 7,9 млрд рублей. Объем активов банка — 46,1 млрд руб. Кредитный портфель (кредиты физическим и юридическим лицам) на 1.01.2019 составил 22 млрд 510 млн рублей, что на 22% больше, чем на 1.01.2018 года. Прибыль банка до налогообложения за 2018 год достигла 1 млрд 189 млн руб., после налогообложения — 882,2 млн рублей.

По результатам работы Челябинвестбанка собрание акционеров утвердило дивиденды за 2018 год по обыкновенным бездокументарным акциям — 8 копеек на одну акцию, по привилегированным именным бездокументарным акциям — 12 копеек на одну акцию. На выплату дивидендов направлено 18% чистой прибыли, в резервный фонд — 15% и 67% прибыли направлено на развитие банка.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Челябинвестбанк на 1 января 2019 года занимает 92-е место по капиталу, 64-е по вкладам физических лиц, 76-е по кредитам, выданным юридическим лицам, 70-е место по чистой прибыли среди банков России. Рейтинг Челябинвестбанка сохраняется на уровне «ruА» — умеренно высокий уровень кредитоспособности.

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ИСТОЧНИК KP.RU