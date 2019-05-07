2019-05-07T12:33:11+03:00
Общество

Свадебное платье со скидкой и посещение салона красоты за полцены: купоны в полезных газетах «Комсомольская правда» и «Телепрограмма»

Покупай свежий выпуск в точках продажи прессы
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Посещение соляной пещеры, уход за лицом и телом, поход в театр — и все это за полцены. А еще 30% скидка на свадебное или вечернее платье, скидка в 20% на весь ассортимент магазина Sela (при покупке от 2000 рублей), абонемент в частный детский сад и автобусные туры по России. Газета «Комсомольская правда» и телегид «Телепрограмма» радуют купонами на щедрые скидки..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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