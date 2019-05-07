В Челябинской области разъяренный бык убил свою хозяйку
Несчастный случай произошел 6 мая в поселке Черноборский Чесменского района. Домашний бык по непонятной причине впал в ярость и набросился на свою хозяйку, когда та вышла во двор. 63-летняя пенсионерка не смогла убежать от разъяренного животного и получила смертельные травмы. Ее тело без признаков жизни обнаружили родственники.
— По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства гибели местной жительницы устанавливаются, — сообщили в троицком следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.
Известно, что в хозяйстве погибшей содержался еще один бык. Но он, по словам соседей, крутым нравом никогда не отличался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU