2019-05-07T16:35:21+03:00
Происшествия

В Челябинской области разъяренный бык убил свою хозяйку

Животное напало на пожилую женщину во дворе частного дома
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Евгения ГусеваФото: Евгения ГусеваФото: Евгения ГУСЕВА
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Несчастный случай произошел 6 мая в поселке Черноборский Чесменского района. Домашний бык по непонятной причине впал в ярость и набросился на свою хозяйку, когда та вышла во двор. 63-летняя пенсионерка не смогла убежать от разъяренного животного и получила смертельные травмы. Ее тело без признаков жизни обнаружили родственники.

— По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства гибели местной жительницы устанавливаются, — сообщили в троицком следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что в хозяйстве погибшей содержался еще один бык. Но он, по словам соседей, крутым нравом никогда не отличался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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