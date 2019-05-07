В Челябинской области осудили двух бывших силовиков
В Златоусте суд вынес приговор бывшему руководителю отдела МВД и его заму. Экс-полицейских признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
— Следствие установило, что силовики сначала выписывали своим подчиненным большие премиальные, а затем требовали вернуть им часть денег. Выполняя указания начальства, сотрудники местного МВД лишились вознаграждений на общую сумму более чем 2,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Откатчиков» разоблачила служба собственной безопасности областного главка.Из органов их сразу уволили. На суде бывшие силовики признали свою вину и в полном объеме возместили ущерб. Каждый получил три года лишения свободы условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU