В Челябинской области осудили двух бывших силовиков

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-07T19:25:11+03:00

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В Златоусте суд вынес приговор бывшему руководителю отдела МВД и его заму. Экс-полицейских признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

— Следствие установило, что силовики сначала выписывали своим подчиненным большие премиальные, а затем требовали вернуть им часть денег. Выполняя указания начальства, сотрудники местного МВД лишились вознаграждений на общую сумму более чем 2,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Откатчиков» разоблачила служба собственной безопасности областного главка.Из органов их сразу уволили. На суде бывшие силовики признали свою вину и в полном объеме возместили ущерб. Каждый получил три года лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU