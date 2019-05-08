«Лед растаял — можно купаться»: в Зауралье дети открыли плавательный сезон в начале мая

СЕГОДНЯ 04:25 2019-05-08T04:25:39+03:00

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Майская жара заставила детвору Зауралья раздеться и залезть в водоемы. Но у многих от этих фото мурашки бегут по коже. Хоть температура воздуха и выше +25 градусов Цельсия, водичка-то еще ледяная.

— Лед растаял — можно купаться, — шутят в соцсети «ВКонтатке» жители Кургана.

Однако, многие беспокоятся за детей: не подхватят ли они воспаление? Да и вообще малолетним лезть в воду, тем более такую холодную, без взрослых опасно.

— Лучше бы под присмотром взрослых. Но мы в детстве тоже купались в майские праздники, и родители не знали об этом. Знали бы — не разрешили, — прокомментировал фотографию в группе «Типичный Курган» в VK Макс Ленских.

— Там и взрослых полно купалось с ними, — успокоил автор фото.

— А мои мелкие еще 29 апреля купальный сезон открыли! — похвасталась Ольга Ширяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU