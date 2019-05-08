В Челябинской области продают «носки для мутантов»

СЕГОДНЯ 04:25 2019-05-08T04:25:43+03:00

На каждом из них — по две пятки

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Житель Озерска обнаружил в одном из магазинов города носки странного дизайна. Они пошиты словно для людей, у которых на каждой ноге — по две пятки. Молодой человек сфотографировал забавную вещицу и выложил в Интернет.

— Похоже, в городе появились мутанты! Видимо, по их многочисленным просьбам в некоторые магазины начали завозить специальные модели одежды.! Вот, например, носки для мутантов. Всего за 40 рублей, но зато сразу с двумя пятками. Причем одна пятка, которая белая, находится на привычном для нас месте. А вторая — темно-синяя — на лодыжке. Чудо-носки для чудо-людей! Торопитесь, пока все не расхватали, — пошутил молодой человек в группе «Подслушано в Озерске» в VK.

Подписчики посмеялись вместе с ним. Кто-то предположил, что вторая пятка — это кармашек. А кто-то назвал это чудо модным фасоном.

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ИСТОЧНИК KP.RU