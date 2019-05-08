Жительница Челябинской области обратилась к экстрасенсам, чтобы найти пропавшего сына
Крик души опубликовали в группе «Копейск [В]Теме» в «ВКонтакте»:
— Все знают, что недавно пропал парень. Неужели нет тех, кто может помочь его родственникам с поиском!? Мама его в слезах и отчаянии обратилась к экстрасенсам. Сказали, что его можно найти, если обойти все от поселка шахты 44 до СтарКома. Если есть люди, которым жалко человека, поставьте плюс в комментарии. Давайте встретимся пройдем этот путь, чтобы хоть исключить его нахождение там…
Подписчики группы возмутились: мол, незачем ходить к шарлатанам. Но, с другой стороны, понимают, что отчаявшаяся мать поверит во что угодно, цепляется за любую возможность.
Кстати, плюсиков под постом оказалось немало. Добровольцы собираются сегодня, 8 мая, в полдень на остановке «Поселок шахты 44» (конечная 19-го автобуса).
Все, что известно о пропавшем: Анатолий Зенов, 24 года, жил в пос. Шахты №44, ушел из дома 27 марта.
— Последний раз звонил ночью с 27 на 28 марта другу, но тот не взял трубку, — добавила Ирина Гранова.
Кстати, никто из друзей молодого человека, по словам Ирины, не захотел помочь в поисках.
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