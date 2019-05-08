В новый состав «Трактора» вернулся еще один челябинец
Недавно у большинства игроков челябинской команды «Трактор» закончились контракты и продлять их не стали. Сейчас в клуб активно покупают новых игроков. Среди них воспитанник южноуральского хоккея Богдан Жиляков.
— Прочитал, что «Трактор» принял курс по возвращению собственных воспитанников. Очень рад вернуться в Челябинск! До сих пор не могу в это поверить. Даже отдыхать нет желания, хочется поскорее присоединиться к команде и играть за родной «Трактор». Для меня это очень большая ответственность и честь, — говорит хоккеист.
Ранее Жиляков играл за питерское «Динамо» в МХЛ.
— Богдан Жиляков — выпускник нашей школы, был капитаном команды 2000 года рождения. Игрок юниорских сборных России, кандидат в национальную молодежную команду. Это наша ближайшая перспектива. Ждем, что его талант ярко проявится в «Тракторе», — прокомментировал покупку игрока генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.
Богдану 19 лет. Амплуа — защитник. Статистика в МХЛ: 152 матча, 47 (10+37) очков, +37.
Достижения: бронзовый призер юношеских олимпийских игр (2016), лучший игрок юношеских олимпийских игр по показателю «плюс/минус» (2016), бронзовый призер чемпионата мира среди игроков до 17 лет (2017).
ИСТОЧНИК KP.RU