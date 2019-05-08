В новый состав «Трактора» вернулся еще один челябинец

СЕГОДНЯ 05:32 2019-05-08T05:33:18+03:00

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Недавно у большинства игроков челябинской команды «Трактор» закончились контракты и продлять их не стали. Сейчас в клуб активно покупают новых игроков. Среди них воспитанник южноуральского хоккея Богдан Жиляков.

— Прочитал, что «Трактор» принял курс по возвращению собственных воспитанников. Очень рад вернуться в Челябинск! До сих пор не могу в это поверить. Даже отдыхать нет желания, хочется поскорее присоединиться к команде и играть за родной «Трактор». Для меня это очень большая ответственность и честь, — говорит хоккеист.

Ранее Жиляков играл за питерское «Динамо» в МХЛ.

— Богдан Жиляков — выпускник нашей школы, был капитаном команды 2000 года рождения. Игрок юниорских сборных России, кандидат в национальную молодежную команду. Это наша ближайшая перспектива. Ждем, что его талант ярко проявится в «Тракторе», — прокомментировал покупку игрока генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Богдану 19 лет. Амплуа — защитник. Статистика в МХЛ: 152 матча, 47 (10+37) очков, +37.

Достижения: бронзовый призер юношеских олимпийских игр (2016), лучший игрок юношеских олимпийских игр по показателю «плюс/минус» (2016), бронзовый призер чемпионата мира среди игроков до 17 лет (2017).

ИСТОЧНИК KP.RU