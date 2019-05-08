КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:39 2019-05-08T05:39:39+03:00

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Столкновение произошло 6 мая в Троицком районе неподалеку от поселка Бобровка. Большегруз врезался в 32-летнего велосипедиста. Виноват в аварии оказался водитель двухколесного транспорта.

— Выезжал со второстепенной дороге и не предоставил преимущество КамАЗу. Велосипедист скончался по дороге в больницу, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Со слов очевидцев велосипедист ехал с кладбища в сторону дома, где убирался на могилах родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU