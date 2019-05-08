КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Челябинской области
Водитель «байка» нарушил правила
Велосипедист буквально бросился под колеса крану-манипулятору. Фото: УГИБДД Челябинской области
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Столкновение произошло 6 мая в Троицком районе неподалеку от поселка Бобровка. Большегруз врезался в 32-летнего велосипедиста. Виноват в аварии оказался водитель двухколесного транспорта.
— Выезжал со второстепенной дороге и не предоставил преимущество КамАЗу. Велосипедист скончался по дороге в больницу, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
Со слов очевидцев велосипедист ехал с кладбища в сторону дома, где убирался на могилах родственников.
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ИСТОЧНИК KP.RU