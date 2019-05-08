2019-05-08T06:26:04+03:00
Политика

Названы самые состоятельные депутаты Челябинска

Публикуем ТОП-5 народных избранников по уровню доходов
Андрей АБРАМОВ
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Фото: chelduma.ruФото: chelduma.ru
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Депутаты Челябинской городской думы отчитались о доходах. Декларации выложены на официальном сайте учреждения. Вот какие доходы указали народные избранники.

Президент торгово-промышленной группы фирм Виталий Рыльских 286 млн 943 тыс. руб.

Директор строительной компании Александр Букреев 258 млн 844 тыс. руб.

Директор кондитерской фабрики Илья Мительман 141 млн 856 тыс. руб.

Директор строительной компании Николай Серсков 97 млн 766 тыс. руб.

Директор завода стекла Михаил Дедович 55 млн 526 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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