В Челябинске продавали наркотические медпрепараты всем желающим

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-08T08:00:13+03:00

Наркотические таблетки отпускали без рецепта. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Полицейские из Челябинска вскрыли точку, где всем желающим продавали наркотические медицинские препараты. Такие отпускают только в некоторых аптеках и то исключительно по рецептам врача.

— Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресечена незаконная деятельность торговой точки по продаже медицинских препаратов, реализация которых осуществляется только в аптечных организациях по рецепту врача, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Примечательно, что «аптека» маскировалась под магазин зоотоваров. Полицейскими из незаконного оборота изъято более 200 упаковок с препаратами.

В отношении женщины составлен протокол по делу об административном правонарушении. Штраф небольшой — 2 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU