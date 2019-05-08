Иномарка перевернулась в Челябинске после выезда на встречку

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-08T08:27:03+03:00

Перед этим авто зацепило еще две машины

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Утром 7 мая на улице Хохрякова в Челябинске случилась авария. Водитель серебристой Toyota потерял управление и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Ладой». Удар был такой силы, что иномарка сначала отлетела в сторону на десяток метров, зацепила еще одно авто, а затем перевернулась на крышу.

Сильнее всего в аварии пострадал водитель Toyota. Его госпитализировали в больницу. Остальные водители отделались ушибами.

— Устанавливаем обстоятельства столкновения, — пояснили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU