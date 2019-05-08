Иномарка перевернулась в Челябинске после выезда на встречку
Утром 7 мая на улице Хохрякова в Челябинске случилась авария. Водитель серебристой Toyota потерял управление и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Ладой». Удар был такой силы, что иномарка сначала отлетела в сторону на десяток метров, зацепила еще одно авто, а затем перевернулась на крышу.
Сильнее всего в аварии пострадал водитель Toyota. Его госпитализировали в больницу. Остальные водители отделались ушибами.
— Устанавливаем обстоятельства столкновения, — пояснили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU