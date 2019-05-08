По закрытому пляжу на озере Увильды в Челябинской области проведут публичные слушания

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-08T09:23:19+03:00

В этом году пройти на пляж, кажется, не разрешат даже за деньги. Фото: социальные сети.

Изменить размер текста: A A

Коровий пляж на озере Увильды, где любили купаться южноуральцы, снова станет бесплатным. Чиновники обещают бороться за свободный доступ народа к воде, сообщает пресс-служба администрации Аргаяшского района.

Более десяти лет назад территория пляжа попала в руки челябинских бизнесменов. Они пытались зарабатывать на отдыхающих, предлагая им платные услуги, но проход к воде был открыт. А в 2018-м бизнесмены обнесли пляж сеткой-рабицей с одним входом и посадили у ворот охранника. С отдыхающих начали собирать деньги: от 200 до тысячи рублей. Это вызвало бурю народного возмущения. В итоге прокуратура Аргаяшского района подала на бизнесменов в суд. Оказалось, что берег заповедного озера не подлежит передачи в частную собственность. Сегодня землю у бизнесменов хотят забрать.

— Дело в отношении собственников находится в суде, очередное заседание назначено на 14 мая. Если прокуратура проиграет дело, администрация района организует публичные слушания проекта, который позволит восстановить свободный доступ к воде. Речь идет о создании трех сервитутов, то есть зон или проходов, по которым народ сможет беспрепятственно проходить к воде, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудник пресс-службы администрации Аргаяшского муниципального района Алиса Ситдикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бизнесмены издеваются, власти как будто бессильны»: коммерсанты оккупировали берег озера Увильды и не пускают людей к воде

Южноуральцы уже второй год не могут попасть на пляж одного из красивейших озер Челябинской области (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU