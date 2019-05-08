Студенты Челябинска узнали о перспективах работы в Сбербанке

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-08T11:00:31+03:00

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Сбербанк принял участие в «Весне карьеры» — первом в Челябинске большом мероприятии для студентов, организованном крупнейшими ВУЗами совместно с ведущими работодателями региона. На стенде банка побывало свыше 150 участников, интересующихся работой и практикой в крупнейшей финансовой структуре России.

HR-специалисты банка рассказали студентам об особенностях работы в Сбербанке и перспективах для молодых специалистов — конкурентной зарплате, возможности работать рядом с домом или университетом, об интересной корпоративной жизни и льготном кредитовании для сотрудников. Также студенты узнали о прохождении в банке производственной и преддипломной практики и участии в программе оплачиваемых стажировок «SberSeasons». Кроме того, прямо на стенде желающие заполнили анкету по заинтересовавшей их вакансии и прошли экспресс-собеседование для включения в резерв кандидатов.

«Кадровый резерв, который был сформирован на «Весне карьеры», очень важен для нас. Банк постоянно развивается, и такие мероприятия — хорошая возможность позвать в команду молодых и энергичных людей, которым интересно строить карьеру, добиваться успеха и получать за это достойное вознаграждение», — отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Больше узнать о стажировках и обучении в Сбербанке для студентов можно на специальном сайте www.sbergraduate.ru, а подать заявку на вакансии банка в Челябинске и городах области — на сайте «Сбербанк Талантов» www.sberbank-talents.ru

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU