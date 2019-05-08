В «Тракторе» сформировали новый тренерский штаб

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-08T13:30:37+03:00

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Основной состав «черно-белых» будут готовить экс-вратарь сборной Латвии, тренер нескольких клубов КХЛ Петерис Скудра. Он назначен главным тренером. Его помощниками стали воспитанники челябинского «Трактора» — Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Александр Завьялов и Андрей Царев. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В Высшей хоккейной лиге штаб «Челмета» также серьезно обновился. Пост главного тренера занял челябинец Максим Смельницкий, ранее руководивший «Белыми Медведями». Его помощниками стали также местные воспитанники Константин Штрахов и Сергей Тертышный.

Молодежную команду «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин (в прошлом помощник главного тренера). Его ассистентами стали известные в прошлом челябинские хоккеисты, перешедшие на тренерскую работу, Константин Панов, Марат Аскаров и Георгий Гелашвили.

В пресс-службе ХК «Трактор» отметили, что все три команды системы клуба уже укомплектованы тренерскими кадрами. Как видно, большинство — челябинские наставники.

ИСТОЧНИК KP.RU