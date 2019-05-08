В Кургане эвакуируют деревню из-за угрозы уничтожения

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-08T16:35:24+03:00

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В Курганской области тяжелейшая пожароопасная обстановка. Очаги вспыхивают по всему региону: жара и засуха делают черное дело. 8 мая в населенном пункте Иковка у здания администрации формируется колонна для эвакуации местных жителей в пункты временного размещения.

— В-первую очередь вывозят женщин и детей, а также маломобильных граждан. По завершению формирования колонны они будут направлены в пункты временного размещения Кетовского района, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

На место для координации действий прибыл врио губернатора области Вадим Шумков и начальник местного МЧС Олег Рожков. Огонь стремительно окружает село. Бой пожару дают свыше 200 человек. Задействована авиация, но пока это лишь замедляет пламя.

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ИСТОЧНИК KP.RU