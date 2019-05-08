Новое землетрясение случилось в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-08T17:42:00+03:00

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Дрожь земли вновь сотрясает уральские горы. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на институт геофизики УрО РАН. Землетрясение повторилось в Катав-Ивановске.

— После непродолжительной паузы, когда фиксировались совсем уж незначительные колебания снова произошло землетрясение. На этот раз магнитудой 1,8 балла. Землетрясение произошло на глубине около 10 километров. Для людей или строений такой толчок угрозы не представляет. Тем не менее местные жители паникуют, — цитирует сайт слова представителя института.

В сентября прошлого года в Катав-Ивановске случилось землетрясение. Толчки были такой силы, что ощущались в Екатеринбурге и Челябинске. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 баллов на глубине 10 км. Это означает, что толчки были достаточно ощутимые. Еще чуть-чуть, и могло повредить здания.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/667373" frameborder="0"></iframe> Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

ИСТОЧНИК KP.RU