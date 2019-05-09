2019-05-09T06:38:57+03:00
Общество

Погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: горожан предупреждают о жаре под +30 градусов

Погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске будет жаркой, минздрав рекомендует южноуральцам пить больше воды и отказаться от алкоголя
Сергей УФИМЦЕВ
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В День Победы в Челябинске обещают жару до +30 градусов.В День Победы в Челябинске обещают жару до +30 градусов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тысячи жителей Челябинска будут вживую смотреть парад Победы на площади Революции и прошагают в Бессмертном полку. Мы узнали, какой будет погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется почти до 30 градусов. Возможен небольшой дождь. Тем не менее, в такую жару велик риск схватить тепловой удар.

— Все массовые мероприятия в День Победы будут сопровождать бригады скорой помощи. Если вы почувствовали себя плохо, обращайтесь к медикам, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: афиша, расписание парада и Бессмертного полка

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СОВЕТ

— Одевайтесь в светлую одежду из натуральных материалов, возьмите головной убор.

— Возьмите с собой на Парад Победы и на Бессмертный полк воду.

— Откажитесь от кофеина и алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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