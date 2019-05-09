Погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: горожан предупреждают о жаре под +30 градусов
Тысячи жителей Челябинска будут вживую смотреть парад Победы на площади Революции и прошагают в Бессмертном полку. Мы узнали, какой будет погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске.
По данным синоптиков, днем воздух прогреется почти до 30 градусов. Возможен небольшой дождь. Тем не менее, в такую жару велик риск схватить тепловой удар.
— Все массовые мероприятия в День Победы будут сопровождать бригады скорой помощи. Если вы почувствовали себя плохо, обращайтесь к медикам, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.
День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: афиша, расписание парада и Бессмертного полка
СОВЕТ
— Одевайтесь в светлую одежду из натуральных материалов, возьмите головной убор.
— Возьмите с собой на Парад Победы и на Бессмертный полк воду.
— Откажитесь от кофеина и алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU