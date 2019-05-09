Штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-09T14:29:57+03:00

МЧС предупреждает о ливнях с грозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

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Грозы, ливни и ветер до 25 м/с прогнозируют синоптики в ближайшие два дня. Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 9 и 10 мая. SMS с предупреждением рассылает МЧС на телефоны жителей.

По данным синоптиков, на Южном Урале по-прежнему сохранится жара. Но ее разбавят дожди с грозами.

— Ветер усилится. Рекомендуем закрыть окна, если вы выходите из квартир. На улице соблюдайте меры предосторожности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

При сильном ветре старайтесь обходить стороной деревья и рекламные конструкции — они могут упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU