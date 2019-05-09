На парад Победы в Челябинск пригласили 93-летнюю труженицу тыла

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-09T17:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Почетными гостями челябинского парада в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне стали фронтовики и труженики тыла. Почти всем — уже за девяносто, потому в центр города они прибыли в сопровождении помощников — родных, близких.

Среди приглашенных была и Нина Фадеева, тыловик, всю жизнь проработавшая на одном заводе.

Нина Ефремовна Фадеева родилась в 1926 год в селе Верхняя Санарка. В это же селе родился и первый всенародно избранный губернатор Челябинской области Петр Иванович Сумин. В 1941 году Ниночке исполнилось 16 лет, а уже через год она работала экспедитором на копейском заводе пластмасс: отправляла на фронт вагоны с оружием. Рассказывает, что среди особо опасных грузов были боезаряды для огненных «Катюш».

После Победы Нина Ефремовна осталась на родном заводе: в ее трудовой книжке всего две записи: «Принята на работу» и «Выход на пенсию».

— Бабушка никогда не смотрит фильмы о войне: говорит, будто переносится в те тяжелые военные времена. Все, что она нам рассказывала — то, как получала по рабочей карточке каждый вечер 300 граммов хлеба и съедала его по пути домой, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» внучка Нины Ефремовны, тележурналист Ольга Емельянова.

Ни разу труженица тыла не была на челябинском параде Победы, торжественное построение войск гарнизона видела только по ТВ. Потом внучка написала в инстаграм врио губернатора Челябинской области просьбу пригласить ее бабушку на парад. С семьей Нины Ефремовны связались сотрудники регионального министерства соцотшений. 9 Мая труженица тыла в сопровождении внучки Ольги встретила на трибунах площади Революции.

Ветераны на трибунах ликовали. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU