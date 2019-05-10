Челябинские школьники «выстроили» легендарный Т-34

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-10T08:42:26+03:00

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Снятый с квадрокоптера «танк» кажется маленьким, он словно собран из деталей лего. На самом деле во флешмобе на школьном стадионе участвовали ученики десяти классов гимназии № 23. Они выстроились так, чтобы передать форму боевой машины.

Эти школьники знают, что победа в Великой Отечественной войне ковалась и в челябинском тылу. На тракторном заводе выпускались мощные танки. В годы войны они были грозой для фашистов. Танку Т-34 даже одноименный фильм посвящен, показанный вчера, 9 мая, на канале «Россия-1».

Родители гимназистов делились снимками «танка» в соцсетях, подписывая фото: «Моя дочь — в гусенице танка». «А моя дочка — в башне танка».

Эти публикации вызвали раздражение у той части челябинских пользователей, которые упорно считают 9 мая не Днем Победы, а днем скорби. Причем свой аргументы подкрепляли ненормативной лексикой. «Они же не сердечко из цветов выложили, а танк, орудие убийства» — это самый мягкий из всех комментариев.

На что отец одной из участниц ответил: «Для них это — символ победы. Защиты своего Отечества от вероломно напавшего врага. Как и для меня это всегда было символом победы, гордости и мира, но не убийства».

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ИСТОЧНИК KP.RU