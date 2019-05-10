2019-05-10T10:06:50+03:00
Общество

Марш Бессмертного полка челябинцы продолжили в соцсетях

Южноуральцы публикуют фото своих близких, сражавшихся за Победу
Любовь СЛАВИНА
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Чтобы помнили...Чтобы помнили...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вчера, 9 мая, многие участники Бессмертного полка в Челябинске, еще двигаясь в колонне, публиковали в соцсетях фотокадры с этой масштабной акции, на которую вышло более 100 тысяч горожан.

Своего рода виртуальный Бессмертный полк создали и пользователи соцсетей, поделившись снимками родных людей или рассказами о них.

Борис Титов опубликовал фото и написал: «Это Григорий Прохорович Столяров, отец моей жены. Уральский казак. Воевал на финской и Великой Отечественной. Фронтовой шофер. На аэросанях забрасывал в тыл врага диверсантов. После войны поставил на ноги пятерых детей».

«Мой папа, Силецкий Борис Вениаминович, был командиром танковой бригады. Мама, Руфина Николаевна, — труженик тыла, завод «Калибр». Папа любил петь песню «Три танкиста, три веселых друга», а мама пела все песни военных лет и при этом часто плакала», — пишет Ирина Пономарева.

Екатерина Демидова: «У нас с дедушкой, рядовым 2-го Украинского фронта Иваном Окуневым, была любимая песня «Мы вели машины, объезжая мины по путям-дорожкам фронтовым». Теперь поем сами. Семейный музыкальный код в День Победы».

Сергей Борчанинов: «Мой дед Борчанинов Григорий Ефимович, рядовой красноармеец, был захвачен в плен в городе Великие Луки. Погиб в плену. Похоронен в немецкой деревне Нонневиц».

Анастасия Кузьминова: «С Днем Победы, дедушка! К сожалению, мне выпало так мало лет с тобой живым. Но я с каждым годом узнаю о тебе все больше. Ты был потрясающим человеком. Спасибо за подвиг всей твоей жизни. За точку отсчета и шкалу, на которые учу ориентироваться твоих правнуков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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