Шествия Бессмертного полка прошли по всей Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-10T12:04:14+03:00

Они объединили в своих рядах более 350 тысяч южноуральцев

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К ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк» приобщается все большее число южноуральцев.

— 350 тысяч наших земляков встало в ряды Бессмертного полка. 120 тысяч в Челябинске, в Магнитогорске — более 30 тысяч. Масштабные шествия прошли в Копейске, Миассе, Снежинске, Озерске, Трехгорном, Еманжелинске, Коркино, Пласте, Сатке, Чебаркуле, Карталах, Катав-Ивановске, Аше, Нагайбакском, Чесменском, Брединском, Сосновском и Троицком районах, — рассказал газете «Комсомольская правда» Игорь Белехов, координатор регионального штаба всероссийской акции.

Провести шествия помогали различные организации и добровольцы. Это студенты и преподаватели Южноуральского педуниверситета и факультета военного обучения ЮУрГУ, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры-медики, представители администраций и поискового движения России, сообщество «Боевое братство», музей ретро-автомобилей, предоставивших красные «Победы», и многие другие.

Нынче впервые шествие Бессмертного полка в Челябинске транслировалось в прямом эфире телеканала ОТВ. Так что грандиозный марш в День Победы смогли увидеть тысячи телезрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU