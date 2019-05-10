Глава Челябинской области назвал ситуацию с лесными пожарами почти критической

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-10T14:41:00+03:00

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По-настоящему горячую тему ВРИО губернатора обсудил с представителями МЧС и силовых структур. Главам муниципалитетов он напомнил о персональной ответственности за противопожарную ситуацию на их территориях..

— Во всех населенных пунктах должно работать звуковое оповещение. Находите решения, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало, — дал задание Текслер.

Он назвал ситуацию в регионе сложной, в некоторых территориях даже критической. Особенно в Брединском, Красноармейском, Октябрьском и Троицком районах. Так, 8 мая в области произошло 80 лесных и ландшафтных пожаров.

— Опасность будет нарастать, — заявил Алексей Леонидович, имея в виду аномально жаркую для мая погоду.

Он потребовал срочно принять необходимые меры для предупреждения возгораний и ежедневно докладывать лично ему о ситуации по пожарам в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU