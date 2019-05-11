В Челябинской области неизвестные выбросили фронтовые письма 9 мая

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-11T10:17:13+03:00

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Житель Миасса Дмитрий Московский наткнулся на выброшенные письма и выложил фото в местном паблике.

— Вот так «уважение»! Просто выкинули… — подписал он свои снимки.

«Фронтовые письма» — это акция, организованная ко Дню Победы. На сложенных конвертах напечатаны реальные письма военных лет. Выбросили их прямо в День праздника — 9 мая.

— Это история. Эти письма когда-то писали настоящие солдаты. Люди поделились с нами, а мы напечатали их. Сделали для молодежи в патриотических целях и чтобы помнили. Я раздал за один день 2,5 тысячи этих писем. Люди просили, а у меня больше не было. А тут такое... — прокомментировал один из организаторов акции Константин Высоцкий.

Вот такие письма. Фото: Мария Патлосова.

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ИСТОЧНИК KP.RU