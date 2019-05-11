2019-05-11T11:08:33+03:00
Общество

Аномальная майская жара продлится в Челябинске еще несколько дней

Когда похолодает
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинске стоит настоящая жара! В начале мая!В Челябинске стоит настоящая жара! В начале мая!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Челябинска не ожидали таких жарких праздничных дней. Ведь обычно 9 мая горожане идут на парад в куртках и под зонтиками, а тут такой подарок природы! По информации гидрометцентра России, до конца выходных, а также в понедельник 13 мая температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе +29 градусов Цельсия. Также вероятны кратковременные дожди.

Во вторник столбик термометра опустится до +20 градусов Цельсия. А со среды похолодает до +11. Однако, такая погода продержится меньше недели.

Сегодняшняя жара, которую синоптики называют аномальной (на 7 градусов выше обычной майской температуры) — еще цветочки. 21 мая столбик термометра резко подпрыгнет вверх. Температура +30 и даже +34 градуса Цельсия в тени ожидает нас в конце весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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