Жителей Челябинска удивили каменный пирамиды в городском бору

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-11T13:23:38+03:00

Вот такая пирамида в городском бору в Челябинске. Фото: Алина Шундеева

Кто и зачем их построил

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Фото огромной пирамиды, сложенной из камней, жительница Челябинска сделала во время прогулки с собакой недалеко от Изумрудного карьера. Она выложила снимок в соцсети.

— Кто-нибудь знает зачем в городском бору эти пирамиды? — спрашивает Алина Шундеева в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети предположили, что их построило некоторое сообщество людей с мистическими взглядами.

— Эзотерические кружки балуют, — написал Евгений Грознецкий.

— При строительстве пирамидки загадывают желание. И чем крепче и больше постройка, тем вероятнее сбыча мечт. Особо продвинутые загадывают по отдельному желанию на каждый камушек, — добавила Татьяна Белова.

Подобные каменные пирамиды можно увидеть в большом количестве на Аркаиме и в других, так называемых, местах силы. Кто-то представляет их как домик для души во время медитации или молитвы. Кто-то строит их просто на счастье. Другие означают банальное «я тут был».

И еще одна пирамидка, поменьше. Фото: Алина Шундеева

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ИСТОЧНИК KP.RU