Жителей Челябинска удивили каменный пирамиды в городском бору
Фото огромной пирамиды, сложенной из камней, жительница Челябинска сделала во время прогулки с собакой недалеко от Изумрудного карьера. Она выложила снимок в соцсети.
— Кто-нибудь знает зачем в городском бору эти пирамиды? — спрашивает Алина Шундеева в группе «ВКонтакте».
Пользователи соцсети предположили, что их построило некоторое сообщество людей с мистическими взглядами.
— Эзотерические кружки балуют, — написал Евгений Грознецкий.
— При строительстве пирамидки загадывают желание. И чем крепче и больше постройка, тем вероятнее сбыча мечт. Особо продвинутые загадывают по отдельному желанию на каждый камушек, — добавила Татьяна Белова.
Подобные каменные пирамиды можно увидеть в большом количестве на Аркаиме и в других, так называемых, местах силы. Кто-то представляет их как домик для души во время медитации или молитвы. Кто-то строит их просто на счастье. Другие означают банальное «я тут был».
И еще одна пирамидка, поменьше. Фото: Алина Шундеева
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ИСТОЧНИК KP.RU