Житель Челябинска за свой счет смастерил и установил скамейки за памятником Курчатову

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-12T08:45:26+03:00

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В центре Челябинска, за памятником Курчатову, появились две удобные и современные скамейки. Их изготовил на свои деньги владелец небольшой мастерской Игорь Лешок. Об этом рассказали активисты движения «Челябинский урбанист».

Игорю просто захотелось сделать что-то полезное и красивое для города. Долго думал, что лучше смастерить, в итоге выбрал практичные скамейки в стиле лофт. Как только появилось свободное время, взялся за работу.

— На изготовление двух скамеек у меня ушло два месяца. Я никуда не торопился и работал в среднем по 1-2 часа в день. Все материалы покупал на строительных рынках и почти все работы выполнял в своей мастерской. В итоге на одну скамейку ушло материала примерно на 4 тысячи рублей. Скамейки длиной 1,3 м должны выдерживать вес в 300 кг — это три человека, — говорит Игорь Лешок.

На изготовление скамеек ушло два месяца. Фото: Челябинский урбанист

Установку лавочек мастер согласовал с местной администрацией. Место выбрал вместе с урбанистами. Площадка за памятником Курчатову пользуется популярность у молодежи. Но, несмотря на большое количество отдыхающих, здесь стоит всего две скамейки без спинки. Из-за нехватки мест людям приходится сидеть на каменном парапете.

А теперь здесь есть удобные лавочки. Фото: Челябинский урбанист

— Скамейки отлично вписались сюда. Мы с моим приятелем Андреем Фроловым поставили их под кронами деревьев, теперь под ними всегда будет тень, — добавил Игорь.

По его словам, не успели они с другом собрать инструменты, как все лавочки уже были заняты.

Себестоимость одной скамейки - 4 тысячи. Фото: Челябинский урбанист

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ИСТОЧНИК KP.RU