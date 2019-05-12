2019-05-12T09:20:34+03:00
Происшествия

Из больницы Челябинска пропал пациент, страдающий потерей памяти

Его разыскивают уже вторые сутки
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАСЕсли вы знаете, где находится этот человек, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАС
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В Челябинске пропал пациент городской больницы №6 — 55-летний Сергей Симоненко. ЧП произошло ночью 10 мая. По словам медиков, мужчина страдает потерей памяти.

Сейчас Сергея разыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 180 см, коротко стрижен. Был в черной футболке, черной ветровке, темно-синем трико и черных туфлях.

Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по телефонам 89088116903 Алексей, 89514551317 Татьяна или 02.

Пользователи соцсетей задаются вопросом, почему у пациента ночью в палате оказались верхняя одежда и обувь.Возможно, он сбежал из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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