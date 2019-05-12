Из больницы Челябинска пропал пациент, страдающий потерей памяти
В Челябинске пропал пациент городской больницы №6 — 55-летний Сергей Симоненко. ЧП произошло ночью 10 мая. По словам медиков, мужчина страдает потерей памяти.
Сейчас Сергея разыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.
Приметы пропавшего: рост 180 см, коротко стрижен. Был в черной футболке, черной ветровке, темно-синем трико и черных туфлях.
Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по телефонам 89088116903 Алексей, 89514551317 Татьяна или 02.
Пользователи соцсетей задаются вопросом, почему у пациента ночью в палате оказались верхняя одежда и обувь.Возможно, он сбежал из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU