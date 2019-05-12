2019-05-12T11:57:21+03:00
Общество

Жители Магнитогорска спасли кота, два дня просидевшего на дереве

Хвостатый выпал из окна квартиры и чудом приземлился на ветки
Валентина ВАГАНОВА
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Спасти кота помог пост в соцсетях. Фото: Анастасия ЛюбимоваСпасти кота помог пост в соцсетях. Фото: Анастасия Любимова
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Любопытный питомец поднял на уши двор в Магнитогорске. По словам хозяев, он наблюдал за птичками из открытого окна на четвертом этаже. Затем спрыгнул на карниз, видимо, задумал поймать пернатых. Но свалился оттуда и упал прямо на дерево. Чтобы его спасти жителям пришлось развернуть целую спасательную операцию.

— Кот повис на ветке — застрял. Громко мяукал, звал на помощь. Хозяин, мой сосед, пытался достать его да не смог — высоко. Поливал из окна ведром воды, думал, слезет. Звонили в пожарную, но там сказали, что такими случаями не занимаются. Из других соседей и прохожих никто не откликнулся. Двое суток кот просидел на дереве. Потом даже мяукать перестал. Тогда я решила написать пост в соцсетях, вдруг найдутся смельчаки и снимут его, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница дома Анастасия Любимова.

Помощники нашлись быстро. Приехали двое парней, Александр и Руслан, залезли на дерево. Дотянуться до хвостатого было невозможно — он сидел почти на верхушке, на тонкой ветке. Пробовали трясти ветку и караулить внизу с одеялом — не помогло. Кот крепко застрял. Тогда спасители нашли топор, срубили ветку и сняли животное.

Питомца достали неравнодушные магнитогорцы Александр и Руслан. Фото: Анастасия Любимова

Питомца достали неравнодушные магнитогорцы Александр и Руслан. Фото: Анастасия Любимова

Сейчас с котейкой все в порядке, он дома, отходит от шока. После такого испытания к окнам даже не подходит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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