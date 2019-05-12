2019-05-12T14:22:01+03:00
Происшествия

В Челябинской области мотоциклист разбился насмерть, въехав в магазин

Его пассажир с травмами в больнице
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Второй южноуралец сейчас в больнице с тяжелыми травмами.Второй южноуралец сейчас в больнице с тяжелыми травмами.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В поселке Целинный, что в Троицком районе, в ночь на 11 мая, разбился 38-летний мотоциклист. Он не справился с управлением и врезался в магазин. Его 36-летнего пассажира увезли в больницу с многочисленными травмами. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подробности ДТП троичане обсуждают в местной группе во ВКонтакте.

— Ехали на гоночном мотоцикле. Пьяные были. Один на смерть, другому руку оторвало. Он сейчас в реанимации с ампутированной конечностью, — написали очевидцы в группе «Подслушано Троицк».

В происшествии разбираются полицейские. Они установят обстоятельства и причины аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Челябинска
В Челябинске до середины лета ограничат движение на Свердловском проспекте и на Доватора
Пожар в магазине морепродуктов в Челябинской области попал на видео
Жители Магнитогорска спасли кота, два дня просидевшего на дереве
Из больницы Челябинска пропал пациент, страдающий потерей памяти
Житель Челябинска за свой счет смастерил и установил скамейки за памятником Курчатову
Малышка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска
Жителей Челябинска удивили каменный пирамиды в городском бору
Аномальная майская жара продлится в Челябинске еще несколько дней
В Челябинской области неизвестные выбросили «фронтовые письма» 9 мая
Пожарные спасли от огня шесть поселков в Челябинской области
Глава Челябинской области назвал ситуацию с лесными пожарами почти критической
Лев Лещенко поздравил в Челябинске южноуральских ветеранов МВД с Днем Победы
Шествия Бессмертного полка прошли по всей Челябинской области
Марш Бессмертного полка челябинцы продолжили в соцсетях
Челябинские школьники «выстроили» легендарный Т-34
На парад Победы в Челябинск пригласили 93-летнюю труженицу тыла
Штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра объявлено в Челябинской области
Автовокзал у ДС «Юность» в Челябинске 9 мая закроется раньше
Погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: горожан предупреждают о жаре под +30 градусов