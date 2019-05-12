В Челябинской области мотоциклист разбился насмерть, въехав в магазин

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-12T14:22:01+03:00

Второй южноуралец сейчас в больнице с тяжелыми травмами. Фото: Александр ГЛУЗ

Его пассажир с травмами в больнице

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В поселке Целинный, что в Троицком районе, в ночь на 11 мая, разбился 38-летний мотоциклист. Он не справился с управлением и врезался в магазин. Его 36-летнего пассажира увезли в больницу с многочисленными травмами. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подробности ДТП троичане обсуждают в местной группе во ВКонтакте.

— Ехали на гоночном мотоцикле. Пьяные были. Один на смерть, другому руку оторвало. Он сейчас в реанимации с ампутированной конечностью, — написали очевидцы в группе «Подслушано Троицк».

В происшествии разбираются полицейские. Они установят обстоятельства и причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU