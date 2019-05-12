В Челябинске до середины лета ограничат движение на Свердловском проспекте и на Доватора

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-12T15:29:30+03:00

На этих улицах будут ремонтировать теплотрассу

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На двух крупных магистралях Челябинска 10 мая частично перекрыли дорогу. Ограничения ввели на Свердловском проспекте и на улице Доватора из-за реконструкции теплотрасс. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы будут идти этапами и до середины лета. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ограничения на Доватора:

— до 1 июня ограничили движение по центральным полосам на участке от дома № 7 до дома № 1;

— с 1 по 20 июня закроют полосы в сторону вокзала от дома №1 до дома №1а. Проезд организуют по встречной полосе.

Ограничения на Свердловском проспекте:

— до 15 июня закрыли движение по технологическому проезду от реки Миасс до Свердловского проспекта (западная сторона);

— с 7 по 11 июня перекроют дорогу напротив дома № 40 в сторону Алого поля. Движение автобусов организуют по выделенной полосе;

— с 14 по 18 июня будет прекращено движение на кольце напротив дома № 51.

— с 5 по 15 июля будут рыть возле трамвайных путей. В это время трамваи по Свердловскому проспекту ходить не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU