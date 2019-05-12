В Челябинске до середины лета ограничат движение на Свердловском проспекте и на Доватора
На двух крупных магистралях Челябинска 10 мая частично перекрыли дорогу. Ограничения ввели на Свердловском проспекте и на улице Доватора из-за реконструкции теплотрасс. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Работы будут идти этапами и до середины лета. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Ограничения на Доватора:
— до 1 июня ограничили движение по центральным полосам на участке от дома № 7 до дома № 1;
— с 1 по 20 июня закроют полосы в сторону вокзала от дома №1 до дома №1а. Проезд организуют по встречной полосе.
Ограничения на Свердловском проспекте:
— до 15 июня закрыли движение по технологическому проезду от реки Миасс до Свердловского проспекта (западная сторона);
— с 7 по 11 июня перекроют дорогу напротив дома № 40 в сторону Алого поля. Движение автобусов организуют по выделенной полосе;
— с 14 по 18 июня будет прекращено движение на кольце напротив дома № 51.
— с 5 по 15 июля будут рыть возле трамвайных путей. В это время трамваи по Свердловскому проспекту ходить не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU