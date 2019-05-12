Машина скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Челябинска

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-12T16:22:44+03:00

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В Ленинском районе автомобиль «скорой» угодил колесом в глубокую яму. Инцидент произошел рано утром 11 мая. Происходящее снял на видео один из местных жителей и выложил в соцсети. По его словам, машину вытаскивали минут 20.

— Тухачевского 10А, «скорая» застряла. У нас весь двор в ямах, каждая машина проваливается. Скоро даже экстренные службы не смогут здесь проехать. Власти, разберитесь уже с этим двором, — написал автор ролика.

Застрявшая машина должна была вести пациента в больницу. Больного внутри не было, он спускался из квартиры, когда машина забуксовала. Вскоре за ним прислали другой автомобиль.

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В челябинском дворе застряла машина скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU